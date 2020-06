Covid-19: Morreu um dos doentes infetados do IPO de Lisboa

Um dos doentes infetado com covid-19 no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa e que foi transferido para outro hospital morreu, confirmou, esta sexta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia em Portugal. "Tanto quanto é do meu conhecimento, um dos doentes que foi transferido terá falecido numa outra unidade de Saúde", disse a governante, sem avançar mais detalhes por reserva da privacidade.Nas declarações aos jornalistas, seguindo a linha de pensamento da ministra, a diretora geral da Saúde, Graça Freitas , também garantiu que o surto "está controlado". Foi revelado que atualmente "há 13 profissionais e 17 doentes" positivos."Os profissionais positivos ou contactos positivos estão em casa, os doentes foram transferidos para outros hospitais e o serviço foi reorganizado, disse, sublinhando que "o IPO tem um excelente plano de contingência e um excelente plano de organização que tem permitido fazer face a todas as outras situações e a esta também".Segundo Graça Freitas, desde o início da pandemia foram identificados 88 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus Em Portugal, morreram 1.527 pessoas das 38.464 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.