Lisboa e Vale do Tejo teve mais casos de Covid-19 que Itália inteira em duas semanas

Durante os últimos 14 dias, Portugal foi o segundo país da União Europeia com maior número de casos por população e Lisboa e Vale do Tejo, onde se concentram a maioria dos infetados, registou mais casos que países como Itália nas últimas duas semanas. Desde o início de junho, a região que engloba a Área Metropolitana de Lisboa confirmou quase cinco mil casos dos 5.594 infetados de todo o país.

A região da capital portuguesa teve uma média de 275 novos infetados por dia: mais do que países inteiros como Itália, Bélgica ou Holanda. Apenas cinco países da UE registaram mais casos que Lisboa e Vale do Tejo no mesmo período: Alemanha, Espanha, Suécia, França e Polónia.

Ajustando à população de pouco mais de três milhões de pessoas que vivem em Lisboa e Vale do Tejo, tal significa que foram confirmados cerca de 8 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Durante o mesmo período, o resto do país teve uma média de 54 casos de Covid-19 por dia - o que colocaria Portugal em 13.º entre os países com mais casos diários. Em relação à sua população, o resto do país, excluindo LVT, teria apenas 0,8 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes - o que colocaria o país ao lado de países como Dinamarca e Espanha.

Nos últimos 14 dias, Portugal foi o sétimo país da UE que confirmou mais casos: uma média de 321 por dia, acima de países como Itália ou Bélgica e apenas abaixo de Alemanha, Espanha, Suécia, França e Polónia. Destes, apenas um tem uma população sequer semelhante a Portugal - a Suécia.

Os suecos são, precisamente, o país com maior número de casos ajustados à população: foram mais de 10 por cada 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, com uma média de mais de mil novos infetados por dia.

Portugal é segundo nesta lista, com 3,1 casos por cada 100 mil habitantes, e é preciso recuar muito para encontrar um terceiro país: todos os outros apresentam menos de 1,1 casos por cada 100 mil pessoas. O Reino Unido, que já não pertence à UE, regista 2 casos por cada 100 mil pessoas nos últimos 14 dias.

(

os dados são referentes aos números conhecidos até esta quinta-feira, dia 19. Portugal confirmou 375 novos casos nas últimas 24 horas, 284 deles em Lisboa e Vale do Tejo.)