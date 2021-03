Covid-19. Costa quer “pelo menos 100 mil vacinas por dia' em abril

"Vamos ter de triplicar o esforço de administração de vacinas e, por isso todo o processo que tem decorrido até agora nos centros de saúde vai ter de ser complementado com cerca de 150 postos desta natureza de vacinação rápida para assegurar que vamos cumprir metas", afirmou o primeiro-ministro.



Essas metas, traçou Costa, é a de uma fase em que sejam administradas "pelo menos 100 mil vacinas por dia", com o exercício de vacinação deste sábado e domingo a servir, não só para "dar segurança a todos os que trabalham nas escolas", mas também para "testar os postos de vacinação rápida".



O chefe de executivo voltou ainda a garantir que a vacina da AstraZeneca é segura. "O problema pior que subsiste está a montante — a quantidade de vacinas produzidas. Estamos todos a fazer um esforço à escala europeia para aumentar essa capacidade de produção. Mantemos as metas", disse, referindo que uma está já cumprida, com a maioria da população com mais de 80 anos a ficar vacinada até final de março.

O próximo objetivo de Costa é claro: "Em abril vamos ter de vacinar tantas pessoas como nestes três meses."