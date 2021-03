Covid-19. Cascais quer comprar vacinas da Rússia, China e Israel

A Câmara Municipal de Cascais está a tentar comprar vacinas contra a Covid-19 a países como a Rússia, China e Israel, avança o Diário de Notícias este sábado. A notícia foi confirmada ao jornal pelo próprio autarca, Carlos Carreiras, que reconhece que existem vários obstáculos para que os munícipes fossem vacinados com estas doses.







Pedro Zenkl

Outro entrave é o de que todo o programa de vacinação está centralizado no SNS, incluindo a aquisição de vacinas. Carlos Carreiras garante que "nunca se poderiam desenvolver [os negócios] sem conversações com o Governo", mas rejeita "visões paroquiais" de proteger apenas a população de Cascais.

Além do processo de aquisição de vacinas, seria necessário que as vacinas em causa fossem autorizadas e reconhecidas como seguras pela Agência Europeia do Medicamento, e Portugal tem de cumprir os compromissos assumidos com a União Europeia.