Algarve, Alentejo e Açores na zona amarela no gráfico do desconfinamento

Três regiões de Portugal estão com o índice de transmissibilidade (R(t)) do SARS-CoV2 igual ou superior 1, o que significa que estão agora na zona amarela do gráfico de desconfinamento. A conclusão é do INSA que avança que na semana entre 1 e 9 de maio, o indicador aumentou de 0,91 para 0,99 no país.



A região com o maior R(t) do país é o Algarve, que regista um índice de transmissibilidade de 1,08, seguido dos Açores que apresentam um R de 1,04 e do Alentejo, com 1,00. O relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva da epidemia reveka aubda que as restantes regiões apresentam um R inferior ao limite: Norte com 0,92, Centro com 0,93, Lisboa e Vale do Tejo com 0,95 e Madeira com 0,97.



Em relação ao relatório anterior, que não apresentava qualquer região na zona amarela do gráfico, trata-se de uma subida de quase dois décimos no Alentejo. "Desde 01 de maio que se observa um aumento do Rt de 0,91 para os 0,99 a 09 de maio. Este resultado sugere um desacelerar da tendência decrescente da incidência de SARS-CoV-2", refere o INSA no seu relatório de hoje. Nesse período, o R(t) médio do país foi de 0,95.