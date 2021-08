Portugal doou 331 mil vacinas contra a covid-19 a países mais pobres

O país contribuiu também com mais de 1,5 milhões de euros para a Covax. Processo de vacinação em África está bastante atrasado, comparado ao resto do mundo.

Até agora, Portugal entregou 331 mil vacinas contra a covid-19 a países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) e a Timor-Leste. Todas as vacinas entregues foram da AstraZeneca, ou seja, de duas doses. Processo de vacinação em África continua bastante atrasado.

O país que recebeu mais vacinas de Portugal foi Angola (185 mil doses), seguido de Moçambique (50 mil) e Cabo Verde (48 mil). Timor-Leste e São Tomé e Príncipe receberam, cada, 12 mil doses e a Guiné-Bissau recebeu 24 mil doses da vacina.

Até ao momento, todas as doações de vacinas feitas por Portugal foram feitas num contexto bilateral ao Fundo de Acesso Global para Vacinas Covid-19 (Covax). No entanto, o país contribuiu com 1,5 milhões de euros para a Covax e com 750 mil euros para a EPAl, com "o objetivo de garantir o rápido desenvolvimento, produção e distribuição de vacinas contra a COVID-19 e garantir o acesso justo e equitativo para todos os países", revela o Ministério dos Negócios Estrangeiros em declarações à SÁBADO. "Esta iniciativa pretende apoiar a vacinação de 20% das populações de 92 países de baixo e médio rendimento, incluindo os PALOP e Timor Leste", acrescenta ainda.