Covid-19. 523 novos casos 482 recuperados e nenhuma morte

Nos hospitais continuam internadas 210 pessoas, mais três do que no dia anterior, e nas unidades de cuidados intensivos estão 59 doentes - mais quatro nas últimas 24 horas. R(t) continua acima de 1.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 523 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e nenhuma morte.





O índice de transmissibilidade, ou R(t), é de 1,03 a nível nacional e a incidência do vírus é de 52,6 casos por cem mil habitantes em todo o território português e de 49,5 casos por cem mil habitantes em Portugal continental.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.017 pessoas vítimas de covid-19 e foram detetadas 844.811 infeções.Tendo em conta os dados divulgados no dia anterior, há a registar 482 recuperados (são agora 805.466).

No total, Portugal regista 22.328 casos ativos atualmente, mais 41 do que no último boletim epidemiológico da DGS.