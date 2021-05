Portugal pode ultrapassar limite de casos dentro de dois a quatro meses

Portugal pode ultrapassar o limite de incidência que dita o confinamento dentro de dois a quatro meses, se seguir o ritmo atual, e a região de Lisboa e Vale do Tejo arrisca o recuo no desconfinamento já dentro de um a dois meses. Estas são as conclusões do Relatório de Linhas Vermelhas, da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), que aponta para a existência de mais um caso da variante indiana no país, o 10.º até agora registado.



O relatório dá conta que o país apresenta uma incidência nacional de 53 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, uma tendência "ligeiramente crescente", que preocupa, tendo em conta o R(t) com valores superiores a 1 a nível nacional (1,03), com uma tendência crescente que é mais acentuada na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo (1,11).



Assim, conclui o INSA, e a manter esta taxa de crescimento, "o tempo para atingir a taxa de incidência de acumulada a 14 dias de 120 casos por 100 000 habitantes, será de 61 a 120 dias e 31 a 60 dias, respetivamente, para o nível nacional e Lisboa e Vale do Tejo".