Covid-19. R(t) de Portugal é o segundo maior da Europa

O número de casos de covid-19 aumentou na última semana e Portugal viu disparar o R, o indicador para o ritmo da pandemia, passando a ser o 2.º país na Europa com o maior índice de transmissibilidade da Europa.



Lisboa e Vale do Tejo viu o R disparar



Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, o R(t) registado até 16 de maio tinha um valor médio de 1,03, tanto para o território continental como a nível nacional, o seu maior valor desde o último país. As regiões que mais contribuem para este valor são Madeira, com 1,12, Lisboa e Vale do Tejo, com 1,11, tal como os Açores, seguidas das outras quatro regiões abaixo do limite de 1: 0,98 na região Norte, 0,98 na região Centro, 1,11 na região LVT, 0,92 na região Alentejo e 0,95 na região Algarve.