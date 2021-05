Luís Neves continua na liderança da direção nacional da PJ por mais três anos

O governo decidiu reconduzir Luís Neves para mais um mandato de três anos como diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), assegurou este sábado à Lusa fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro, António Costa.





A informação foi avançada este sábado pelo Observador e confirmada pela Lusa, tendo o líder do executivo assinado o despacho de renovação de mandado "há dois dias".O documento deverá ser publicado em Diário da República "muito brevemente", de acordo com a mesma fonte.Luís Neves, de 56 anos, foi nomeado para o cargo de diretor nacional da PJ pela primeira vez em maio de 2018, sucedendo a 15 de junho desse ano ao anterior líder, Almeida Rodrigues, que esteve uma década à frente da instituição. Formado em Direito, Luís Neves entrou para a PJ em 1995, integrando-se na área do combate ao crime violento e ao terrorismo.Começou na Direção Central de Combate ao Banditismo como inspetor, passou a coordenador em 2006, subiu a diretor-adjunto um ano mais tarde e, posteriormente, tornou-se diretor desta estrutura, que, com a redesignação orgânica na PJ, foi renomeada Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo, da qual foi o primeiro líder.