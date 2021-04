Covid-19: 501 infetados e 2 mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 501 novos casos de covid-19 e mais 2 mortes nas últimas 24 horas. Até ao momento, e desde o início da pandemia, foram já registados 829.358 casos de infeção pelo novo coronavírus e 16.933 mortes.







HUGO DELGADO/LUSA

Foram ainda dados como recuperados 542 doentes, desde ontem, o que dá um total de 787.011.A Direção Geral da Saúde (DGS) dá conta ainda de 423 doentes que permanecem internados, 109 dos quais nos cuidados intensivos. Registou-se uma diminuição de doentes em cada um dos serviços: menos 24 nas enfermarias e menos 7 nos cuidados intensivos, em relação a ontem.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com maisnovos casos diários (188), mas foi no Norte que se registaram as únicas vítimas mortais das últimas 24 horas.