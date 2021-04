Militares portugueses abandonam Afeganistão até final de maio

Os militares portugueses em missão no Afeganistão vão sair do país até ao final do próximo mês de maio. A intenção foi anunciada em comunicado conjunto do Ministério da Defesa e Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois da NATO colocar um fim à missão militar internacional que decorre desde 2001.





Miguel A. Lopes/Lusa

"Portugal participa desde 2002 no esforço da Aliança no Afeganistão, por onde passaram mais de 4500 militares nacionais. Com esta retirada, conclui-se um importante e prolongado contributo português na luta contra o terrorismo", refere a nota.

Ainda assim, e apesar de Portugal abandonar o terreno, o Governo dá conta de que irá continuar a contribuir com elementos de estado-maior nas estruturas de comando da missão até final da Missão Resolute Supportanualmente, e de apoios para o fundo de apoio ao Exercito Nacional Afegão até 2024.



"Portugal mantém o seu compromisso com os esforços da comunidade internacional no combate ao terrorismo em todas as suas formas e manifestações, de que são exemplos os contributos nacionais do Médio Oriente ao Sahel, do Corno de África a Moçambique", aponta a nota do Ministério da Defesa e Ministério dos Negócios Estrangeiros.



A chegada da NATO ao Afeganistão aconteceu em 2001, depois dos Aliados terem invocado, a 12 de setembro e pela primeira vez na história da Aliança, o artigo 5.º do tratado do Atlântico Norte, que determina que um ataque contra um ou mais dos membros da NATO é considerado um ataque contra todos, após os ataques do 11 de Setembro de 2001 aos EUA pela Al Qaeda.