Covid-19. Quarta vaga e novo confinamento podem chegar no início de maio

Se Portugal continuar o seu plano de desconfinamento, a quarta vaga da pandemia e um novo confinamento podem chegar já no início de maio. Especialistas indicaram no Infarmed que, ao ritmo atual, o limite de 120 casos por 100 mil habitantes podia ser ultrapassado dentro de duas semanas. Mas a transmissibilidade do vírus está a aumentar com a reabertura de serviços e o R da covid-19 pode chegar aos 1.20 na próxima segunda-feira, o que faz com que o país ultrapasse a linha vermelha da incidência já no final da próxima semana.

No primeiro relatório das linhas vermelhas da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, foi indicado que este limite de 120 casos por 100 mil habitantes só seria ultrapassado dentro de 81 dias. No último, divulgado no dia 11 de abril, a previsão já era de que este limite seria ultrapassado dentro de "um a dois meses" - 41 dias, em média.

Na reunião desta terça-feira entre peritos e responsáveis políticos, no Infarmed, foi apontada nova previsão: a este ritmo, Portugal vai ultrapassar o limite de 120 casos por 100 mil habitantes, que implica a suspensão do plano de desconfinamento, dentro de "duas a quatro semanas", e a chegada aos 240 casos por 100 mil habitantes, que leva a novo confinamento, dentro de "um a dois meses".