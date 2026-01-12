Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de janeiro de 2026 às 18:38

“É absolutamente falso”: Cotrim de Figueiredo nega acusações de assédio contra ex-assessora da IL

O candidato a Belém disse que vai avançar com um processo de difamação.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h