Cooperação em Defesa e Economia reforçada na Comissão EUA-Portugal

Coordenação civil-militar e cooperação nos Açores foram alguns dos temas em cima da mesa.

A 52.ª sessão da Comissão Bilateral Permanente EUA-Portugal saldou-se esta segunda-feira, em Lisboa, num compromisso de reforço da cooperação em matéria de defesa e segurança e aprofundamento das relações económicas, indicou a embaixada norte-americana.



Os Estados Unidos fizeram-se representar na reunião por "uma delegação de alto nível", liderada pelo subsecretário de Estado adjunto para a Europa Ocidental, Central e do Sul, Daniel J. Lawton, e composta pelo subsecretário adjunto da Guerra para as Políticas Europeias e NATO, David A. Baker, e pelo embaixador do país em Portugal, John J. Arrigo, entre outros elementos, de acordo com um comunicado.

"A presente Comissão Bilateral Permanente confirmou a profundidade e maturidade da parceria EUA--Portugal", declarou a embaixadora Helena Malcata, diretora-geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

"Através da nossa colaboração em defesa, segurança, inovação e relações interpessoais, alcançámos resultados concretos que reforçam os nossos laços bilaterais e colocam os nossos países em posição para enfrentar juntos os desafios globais", sublinhou a diplomata.

Esta sessão da Comissão Bilateral Permanente (SBC) EUA-Portugal celebrou o 30.º aniversário do Acordo de Cooperação e Defesa, destacando "a força duradoura da parceria entre Portugal e os Estados Unidos", segundo a nota de imprensa da embaixada dos EUA em Lisboa.

"Reunidos no início de 2026 - o 250.º aniversário da Independência Norte-Americana - a SBC homenageou tanto a fundação dos Estados Unidos como a sua histórica relação com Portugal, uma das primeiras nações a reconhecer formalmente a independência dos EUA e a estabelecer relações diplomáticas, em 1791", lê-se no documento.

Na reunião, os responsáveis apresentaram planos para reforçar os laços económicos através da criação de um Fórum de CEOs, destinado a identificar e discutir barreiras comerciais, através do envolvimento de alto nível público-privado.

"Os dois países celebraram também a adesão de Portugal aos Acordos Artemis, um conjunto determinante de princípios e diretrizes internacionais definidos pela NASA e pelo Departamento de Estado dos EUA para a promoção da exploração espacial pacífica, transparente e cooperativa", referiu a embaixada norte-americana.

Além disso, "as Forças Armadas Portuguesas aderiram formalmente ao Programa de Parceria Estatal dos Estados Unidos, em parceria com a Guarda Nacional do Illinois, para melhorar a interoperabilidade e a coordenação civil-militar", acrescentou.

"A 52.ª sessão da Comissão Bilateral Permanente reafirmou o valor estratégico que os Estados Unidos atribuem à sua relação com Portugal", afirmou o embaixador dos Estados Unidos em Portugal, John J. Arrigo.

"Ao aproveitarmos o nosso forte alinhamento político, esta reunião transformou prioridades comuns em cooperação eficaz - aprofundando a nossa colaboração em defesa, expandindo e equilibrando o comércio, e promovendo iniciativas científicas conjuntas", resumiu.

Os participantes de ambas as partes reafirmaram também o seu compromisso de reforçar a cooperação nos Açores, centrada na expansão das relações comerciais e na participação da sociedade civil, através do consulado dos EUA em Ponta Delgada, concluiu a embaixada no comunicado.