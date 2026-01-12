Gouveia e Melo não se surpreende com eventual apoio de Cotrim a Ventura na segunda volta

Candidato presidencial disse que já viu acontecer todo o tipo de estratégias.

O candidato presidencial Gouveia e Melo disse esta segunda-feira não estar surpreendido com um eventual apoio de João Cotrim Figueiredo a André Ventura, na segunda volta, e afirmou que já nada o surpreende, pois já viu acontecer todo o tipo de estratégias.



Gouveia e Melo discursa com megafone JOSÉ SENA GOULÃO/ LUSA

"Já não fico surpreendido com nada [..]. Já vi desde umas eleições que deveriam ser presidenciais transformarem-se em umas eleições, quase, umas segundas legislativas, e já vi todo o tipo de táticas e estratégias. Portanto, já nada me surpreende", afirmou.

O candidato falava aos jornalistas em Arouca, no distrito de Aveiro, à chegada de uma descida de 'rafting' pelo Rio Paiva que durou pouco mais de uma hora.

Questionado, ainda, sobre se já decidira sobre o que fazer na segunda volta, Gouveia e Melo respondeu que nem coloca a hipótese de votar noutro candidato na segunda volta, porque espera ser um dos candidatos.

"Portanto, isso para mim é um cenário que não se põe na minha cabeça neste momento", sublinhou.

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo insistiu hoje que o seu "cenário base" é ir à segunda volta e, caso não aconteça, algo de que duvida, não exclui apoiar nenhum candidato, incluindo André Ventura, ou mesmo não apoiar ninguém.

Depois de no Mercado Municipal do Fundão ter dito que não excluía apoiar nenhum candidato numa eventual segunda volta onde não estivesse, algo que considerou muito pouco provável, as críticas por parte dos adversários na corrida a Belém não tardaram, nomeadamente de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS-PP, que considerou que Cotrim Figueiredo com aquela afirmação está a reconhecer que não vai à segunda volta.

Instado, por diversas vezes, a dizer claramente se apoiaria André Ventura, líder do Chega, numa eventual segunda volta, Cotrim Figueiredo respondeu com uma pergunta: "Qual é a dúvida desta frase? Não excluo nenhuma hipótese, incluindo André Ventura, incluindo Seguro, incluindo Manuel João Vieira, incluindo não apoiar ninguém".