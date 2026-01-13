André Ventura à frente de sondagem da Católica com Seguro quase empatado

Na última grande sondagem antes das presidenciais, o presidente do Chega aparece com 24% das intenções de voto, seguido de Seguro com 23%.

Numa sondagem desenvolvida pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica, em parceria com a RTP, Antena 1 e jornal Público, André Ventura lidera as intenções de voto numa primeira volta das presidenciais do próximo domingo, 18 de janeiro, com 23%. António José Seguro ocupa a segunda posição com 23%, enquanto que João Cotrim Figueiredo aparece em terceiro lugar, com 19%.



André Ventura TIAGO PETINGA/LUSA

Nesta última grande sondagem antes das eleições, a luta pela passagem à segunda volta deverá ser feita entre Ventura, Cotrim Figueiredo e Seguro e, nestas novas contas destaca-se também o empate entre Henrique Gouveia e Melo e Marques Mendes, ambos com 14%. Uma sondagem que mantém a tendência de descida nas sondagens do ex-líder do PSD e antigo comentador da SIC, que chegou a ser considerado o nome mais forte destas eleições presidenciais.

Com valores muito diferentes estão as candidaturas de Catarina Martins e António Filipe com 2% e a de Jorge Pinto com 1,5%, seguidos de Manuel João Vieira, Humberto Correia e André Pestana com resultados inferiores a 1%. Nesta sondagem, 15% dos inquiridos revelaram-se indecisos.

Este inquérito foi realizado entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2026 e participaram 1770 pessoas. A margem de erro é de 2,2%.