Costa quer entregar programa do Governo no parlamento no sábado

O secretário-geral do PS anunciou esta quinta-feira que está preparado para entregar no sábado, no parlamento, o Programa do XXII Governo Constitucional, o que permite agendar o seu debate em plenário para 30 e 31 de outubro.





Este calendário foi transmitido por António Costa no final de uma reunião de uma hora do Grupo Parlamentar do PS, durante a qual foram confirmadas as decisões de candidatar Ferro Rodrigues à presidência da Assembleia da República, Edite Estrela a "vice" do parlamento e Ana Catarina Mendes à liderança da bancada socialista.O programa do XXII Governo Constitucional será aprovado no sábado, no primeiro Conselho de Ministros, que terá lugar poucas horas depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dar posse ao segundo executivo liderado por António Costa.Aprovado o programa de Governo em Conselho de Ministros, o documento será imediatamente enviado por via eletrónica para a Assembleia da República."O Governo toma posse no sábado de manhã, reuniremos de imediato o Conselho de Ministros, e no próprio sábado apresentaremos na Assembleia da República o programa para que possa ser discutido. Acertei já com o dr. Ferro Rodrigues - no pressuposto que na sexta-feira será eleito presidente da Assembleia da República - que há condições para que, a partir de sábado, o programa do Governo seja acessível aos deputados", declarou António Costa.O secretário-geral do PS referiu também que o seu Governo está preparado para debater o programa na próxima semana (quarta e quinta-feira), mas ressalvou que a definição desse calendário "cabe exclusivamente à Assembleia da República", designadamente àquilo que "a conferência de líderes vier a estabelecer".Perante os jornalistas, o líder socialista admitiu que, ao longo dos últimos dias, tem havido contactos políticos com o Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PAN e Livre.Interrogado sobre a ausência de reuniões formais entre o PS e os seus parceiros parlamentares da anterior legislatura (Bloco de Esquerda, PCP e PEV), António Costa contrapôs que os socialistas têm "mantido com cada um deles o nível de relacionamento e de contactos que cada um tem considerado ajustado"."O PS não tem por hábito falar em público daquilo que se desenvolve no relacionamento entre os partidos", alegou o líder dos socialistas.