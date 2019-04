O secretário-geral do PS, António Costa, pediu esta sexta-feira aos portugueses "um voto de confiança ao Governo" nas eleições europeias de maio, salientando que o desejo da oposição é pedir um "cartão vermelho" ao executivo que lidera."Eles [oposição] bem nos querem derrubar e ainda não tiveram a coragem de dizer o que verdadeiramente desejam pedir, que é um cartão vermelho ao Governo. Mas eu quero ser muito claro: quem não deve não teme e se eles não têm coragem de pedir um cartão vermelho, pois eu não tenho medo de dizer, eu quero pedir um voto de confiança a este Governo, a esta governação, nestas eleições para o Parlamento Europeu", referiu António Costa.Falando num jantar comício em Braga, perante cerca de 800 pessoas, o secretário-geral do PS e também primeiro-ministro pediu aos portugueses o voto no PS, para "darem força" ao Governo e à Europa.