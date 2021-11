Costa ou Rangel: em quem malha mais Rio?

No primeiro, ainda que as alfinetadas às vezes sejam sem nomear o adversário interno. E até deu armas a Costa: "Rangel não está preparado para primeiro-ministro".

Estava Paulo Rangel a arrancar com a sua campanha interna, depois de marcada a data das eleições, no passado fim de semana, e Rui Rio anunciava que agora se vai focar na oposição ao Governo e ao PS. Andar na estrada para a disputa do PSD? Estará menos.



"Estou-me a propor para primeiro-ministro de Portugal. Mais importante é estar preparado para PM de Portugal", realçou na RTP.



A entrevista de 10 de novembro na estação pública foi a primeira alternativa para mostrar esta sua estratégia. E o líder do PSD teve pouco mais de 57 minutos para se testar. Explicou até a Vítor Gonçalves que conduziu a Grande Entrevista que, "como estamos em cima de eleições legislativas, o melhor contributo que posso dar é procurar evitar que o partido ande uns contra os outros para lá daquilo que é o necessário por haver eleições."