Marcelo Rebelo de Sousa tem feito pressão para que haja consenso entre PS e PSD em torno da Lei de Bases da Saúde, mas António Costa parece ter fechado essa porta.

"Sim, há pelo menos duas visões sobre a forma como se concretiza o direito à Saúde. Sem rodeios e com orgulho, a nossa visão é a da Constituição, é a dos fundadores do SNS", disse Costa, no arranque do debate quinzenal, num discurso que começou com a evocação de António Arnaut, Mário Soares e Salgado Zenha, os três subscritores do diploma que criou o Serviço Nacional de Saúde em 1979.