O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai vetar a Lei de Bases da Saúde se esta for aprovada só com os votos do PS, PCP, Verdes e Bloco de Esquerda. De acordo com o Público, a decisão está tomada e não haverá Lei de Bases sem o voto da direita.

Para o chefe de Estado, é necessário existir um consenso de "regime" para que a nova Lei de Bases da Saúde resista em próximas legislaturas.

Em entrevista à agência Lusa, a propósito do terceiro aniversário da sua eleição, Marcelo Rebelo de Sousa tinha afirmado rejeitar uma Lei de Bases da Saúde "fixista", que seja "o triunfo de uma conjuntura". Para o Presidente da República não deve existir "grande clivagem entre PS e PSD", já que uma lei de bases que esteja sempre a mudar "não é compatível com investimentos a médio e longo prazo na saúde".

No mesmo dia em que a entrevista ao chefe de Estado foi publicada, António Costa afirmou querer aprovar a nova Lei de Bases da Saúde "não com uma maioria qualquer" mas com a maioria que "criou, apoiou e desenvolveu o Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

"Há uma coisa que posso garantir: na origem do SNS não está o PSD, porque o PSD votou contra o SNS. É por isso que é muito importante que a Lei de Bases da Saúde em discussão na Assembleia da República seja aprovada, não por uma maioria qualquer, mas pela maioria que criou, apoiou, defendeu e desenvolveu o SNS e nessa maioria Vossa Excelência não se inclui", disse o primeiro-ministro, em resposta a Fernando Negrão.



Na passada sexta-feira, todos os projetos de Lei de Bases da Saúde desceram à comissão especializada sem votação.