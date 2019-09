ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de setembro de 2019.

Os fundos comunitários que começaram a entrar em Portugal após a sua adesão à CEE foram uma enorme benesse para o País. No entanto, essa benesse começou por ser um lodaçal gigantesco de fraudes, sobretudo no Fundo Social Europeu (FSE), entre 1986 e 1988 (…). Os muitos milhões daqueles primeiros três anos (1986 a 1989) evaporaram-se e criaram fortunas privadas ou engordaram outras que já existiam. Tudo convergiu para cavar um dos mais fundos atoleiros do pântano português.O escândalo do Fundo Social Europeu, conhecido nos finais dos anos 80 com a divulgação dos primeiros casos de desvio das verbas das ações de formação, foi controlado na Justiça para que Portugal não fosse obrigado a devolver o dinheiro a Bruxelas e, para isso, criaram-se vários instrumentos. Primeiro centralizou-se a competência para investigar os inquéritos numa estrutura única da Polícia Judiciária, instalada em Lisboa e com poucos investigadores. Apesar do trabalho feito e centrado nos principais casos, como foi o processo que envolveu Américo Amorim, aquele grupo de investigadores tinha uma missão impossível pela frente.