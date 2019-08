ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de agosto de 2019.

A greve dos motoristas acabou, o Governo ganhou a aposta na autoridade e na pulverização da lei da greve. O PS e António Costa saem deste conflito laboral em condições de vencer as próximas eleições com maioria absoluta, mas os direitos agora relativizados – com o aplauso da esquerda sindical do PCP – não vão gozar de boa saúde. Os motoristas fizeram uma leitura errada da sua capacidade de medir forças com um Governo que usou todo o poder do Estado: a lei, as forças de segurança, os militares, a propaganda mediática. Foram esmagados e saem deste processo odiados por uma grande parte da população.A falta de sentido estratégico, a desunião sindical e uma desastrosa aposta na comunicação, através de um porta-voz facilmente diabolizável, foram verdadeiros brindes para António Costa, que tem um pragmatismo inabalável na gestão deste tipo de conflitos, metendo facilmente na gaveta as suas antigas ligações à ala esquerda do PS e aos valores clássicos desta visão do mundo, muito corporizados no sampaísmo mais purista.