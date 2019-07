Segundo o despacho de apresentação de Azeredo Lopes ao juiz de instrução, a que ateve acesso, os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) sustentam que, em agosto de 2017, dois meses antes do "achamento", Azeredo Lopes teve uma reunião no ministério da Defesa com o ex-director da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, na qual foi informado - e deu o aval - do plano para a recuperação do material. O ex-ministro é suspeito dos crimes crimes de denegação de justiça e prevaricação e abuso de poder.Em reação, o antigo ministro da Defesa lamentou ainda a "flagrante violação do segredo de justiça" da notícia.