O número de refeições servidas em escolas de acolhimento aumentou na primeira semana do terceiro período do ano letivo com o alargamento da medida aos alunos do Escalão B da Ação Social Escolar, anunciou hoje o Ministério da Educação.

De acordo com números divulgados pelo Ministério, foi servida uma média diária de 13.500 refeições, contra 5.500 na última semana do segundo período, quando essas refeições abrangiam apenas os alunos do escalão A da Ação Social Escolar.

O governo decretou o encerramento das escolas como medida de contenção da pandemia de covid-19.

Segundo o Ministério, a par das refeições, cujo alargamento ao escalão B foi anunciado na segunda-feira pelo Ministro da Educação, as mais de 700 escolas de referência apoiam cerca de três centenas de filhos/dependentes dos trabalhadores de serviços essenciais.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 657 pessoas das 19.022 registadas como infetadas.