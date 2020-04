A provedora da Misericórdia de Viana do Castelo disse hoje à Lusa que um utente com cerca de 90 anos, residente num dos dois lares da instituição, que se escudou a identificar, está infetado com covid-19

"Temos um caso num dos nossos lares. A situação está controlada. As funcionárias estão em regime de internato. Não queremos identificar o lar em questão, por estarmos a contactar as famílias para as informar da situação sem criarmos alarmismos", afirmou Luísa Novo Vaz.

Na cidade de Viana do Castelo, a Misericórdia tem os lares de Santiago e de Nossa Senhora da Piedade.

Segundo números adiantados pela provedora da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, um dos lares acolhe 54 utentes e tem "ao serviço, em regime de internato, seis funcionários, sendo que há trabalhadores em quarentena".

No outro residem 40 idosos, sendo os funcionários estão a trabalhar, alternadamente, em duas equipas compostas por cerca de 10 a 12 trabalhadores".

"Está tudo controlado. A Segurança Social vai facultar-nos os recursos humanos e também estamos a contratar pessoal", referiu

Luísa Novo Vaz adiantou o "despiste de utentes e funcionários já começou e até sexta-feira deverão estar todos os testes realizados".

"Desde o início de março que ando a pedir junto das autoridades de saúde que os nossos residentes e funcionários fossem testados, mas, como está a acontecer em todo o lado, há muita dificuldade em conseguir testes", adiantou.

