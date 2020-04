Coronavírus: Portugal regista o segundo dia com mais recuperados

Portugal registou, nas últimas 24 horas, quase uma centena de doentes recuperados da Covid-19. No total, o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde indica 610 infetados curados, 91 destes no último dia - uma subida de 17,5% em relação ao dia anterior.

O mesmo, que aumenta para 19.685 o número de casos do novo coronavírus no país, regista uma subida de 663 casos no último dia – um crescimento de 3,5%.





Quanto ao número de mortes, que agora é de 687, foram registadas 30 nas últimas 24 horas. Um crescimento de 4,6% que é o segundo menor desde que a pandemia chegou ao país, a 2 de março. Portugal continua também o seu trajeto sem nunca ter registado mais do que 37 mortes por Covid-19 num só dia.





Nas últimas 24 horas foram registados menos internados mas mais pessoas nos cuidados intensivos. No total são 1.253 pessoas em hospitais a serem tratadas pelo novo coronavírus, menos 31 que nesta sexta-feira (uma descida de 2,4%). Quanto a casos graves, foram registados 228 – mais seis no último dia, uma subida de 2,7%. Mais de 18 mil pessoas estão a receber tratamento em casa.





Quanto à taxa de letalidade, Portugal regista neste momento uma percentagem de 3,5%. A média mundial é de 6,8%.

Nas últimas 24 horas, Portugal realizou apenas 3.410 testes de despiste à Covid-19, o terceiro número mais baixo de testes realizados desde 27 de março. A percentagem de testes positivos foi de 19,4%.