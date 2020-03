Estado de Emergência: Marcelo vai esperar por especialistas para tomar decisão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indicou que vai esperar pela evolução da propagação do novo coronavírus em Portugal para decidir se o Estado de Emergência será prolongado ou não.





Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, o chefe de Estado apontou que é "preciso saber se o quadro de medidas que o Estado de Emergência permitiu é suficiente ou não"."Sabemos, mesmo antes de ouvir os especialistas, que é uma situação que está para durar bastante tempo, não uma nem duas mas várias semanas. Mas é importante ouvir os especialistas para saber exatamente quantas semanas e em que termos, para saber exatamente quando é que se localiza ao pico, como é que cresce até ao pico e depois como decresce."Para esta terça-feira está marcada nova reunião no Infarmed, com a presença de Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, António Costa, primeiro-ministro, além de líderes parlamentares e partidários e conselheiros de Estado, com autoridades da saúde.Neste encontro será feito novo ponto de situação da Covid-19 em Portugal, com Marcelo a indicar que enviará ao Parlamento a sua decisão apenas "ao fim da tarde" desta quarta-feira. O fim do Estado de Emergência, decretado pelo Presidente da República a 18 de março, termina no próximo dia 2 de abril.Além das considerações sobre o estado de emergência em Portugal e das declarações sobre a União Europeia, Marcelo deixou também um aviso de unidade a políticos, com Rui Moreira, autarca do Porto, à cabeça.A Câmara Municipal do Porto, presidida por Rui Moreira, comunicou esta segunda-feira que rejeita uma eventual cerca sanitária na região e que "deixa de reconhecer autoridade" a Graça Freitas após esta ter declarado que essa opção está a ser equacionada pelas autoridades de saúde.QQuestionado sobre esta decisão e a reação de Rui Moreira, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a política deve ser a continuidade da união demonstrada pelos portugueses. "Eu já tive ocasião de dizer que o país tem mostrado uma unidade nacional. Começa nos portugueses, que estão unidos, que é o mais importante, porque se eles não estivessem unidos não estavam a fazer o sacrifício que estão a fazer."

Em seguida, o chefe de Estado ressalvou, contudo, que "isto não quer dizer que não haja neste processo, que é um processo dinâmico e difícil, de repente, situações em que surge um reparo, uma chamada de atenção, uma preocupação de um autarca".