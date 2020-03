Coronavírus. Número de infetados em Portugal sobe para 2995. Há 43 mortos

estão confirmadas 20 mortes na região Norte, 10 na região Centro, 12 na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.

O número de infetados em Portugal devido à pandemia do novo coronavírus subiu esta quarta-feira para 2995. Há 43 vítimas mortais.De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS),

Das 2.995 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, mais 633 do que na terça-feira, a grande maioria (2.719) está a recuperar em casa. 276 pessoas estão internadas, 61 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.





O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.







úmero de vítimas mortais subiu esta quarta-feira para 3.434, mais 738 que na terça-feira. O número de infetados no país aumentou para 47.610.





A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com mais de 81.200 casos, tendo sido registados 3.281 mortes.

Mais de 1500 pessoas estão a aguardar resultados. Também de acordo com o boletim, 22 pessoas recuperaram.Segundo o anterior balanço da DGS, na terça-feira havia 2362 infetados no País e 33 vítimas mortais.Em Espanha, o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, o n



Com Lusa.