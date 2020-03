O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal aumentou esta quinta-feira para 3.544. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), morreram 60 pessoas no País.Isto quer dizer que morreram mais 17 pessoas: oito tinham mais de 80 anos, outras oito tinham entre 70 e 79 anos e apenas uma tinha entre 60 e 69 anos.Portugal tinha na quarta-feira 2.995 pessoas infetadas e 43 mortos devido à pandemia de Covid-19. Em 24 horas, o número de infetados aumentou 18% e registaram-se mais 17 mortes.Em Portugal, 191 pessoas estão hospitalizadas. Nas unidades de cuidados intensivos, encontram-se 61 pessoas.Em Portugal, aguardam resultado laboratorial 2.145 testes. Em vigilância pelas autoridades de saúde, estão 14.994 pessoas.O maior número de mortes verifica-se no norte: 28 pessoas morreram. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 18 mortos.Em termos de recuperados, a zona onde há mais é em Lisboa e Vale do Tejo com 11, seguindo-se o centro, com oito.

O novo coronavírus já matou quase 22 mil pessoas em todo o mundo, de acordo com o último balanço feito pela Agência France Presse (AFP).



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 240 mil infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até hoje.



Espanha ultrapassou esta quinta-feira os 4 mil mortos. O número de vítimas mortais chegou aos 4.089 e o número de infetados aos 56.188.



Com Lusa.