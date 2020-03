"Há dados que estão absolutamente certos: o número de mortes é inquestionável, entram à meia-noite numa plataforma eletrónica. Há dados mais finos, como os que são por concelho, e essa variável pode não vir preenchida no formulário, ou seja, só conseguimos recolher informação dos casos que vêm preenchidos no formulário", explicou. A diretora-geral da Saúde garantiu ainda que "pode haver aqui pequenos desencontros, mas não há nenhum objetivo de enganar, mentir ou omitir".



O número de infetados em Portugal subiu esta quarta-feira para 2995. De acordo com a Direção-Geral da Saúde há 43 vítimas mortais.





Estão confirmadas 20 mortes na região Norte, 10 na região Centro, 12 na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.

"Portugal está prestes a entrar na fase de mitigação, a mais crítica", começou por explicar o Secretário de Estado da Saúde em conferência de imprensa relativamente à pandemia do novo coronavírus. "Ao Estado cabe preparar o SNS para dar resposta aos cidadãos, cabe a sua proteção e a dos que são mais queridos".Sobre esta fase de mitigação, a diretora-geral da Saúde explicou: "Estamos de facto em fase de mitigação e temos transmissão comunitária. Por esse motivo, hoje à meia noite vai entrar um novo plano para abordar a covid-19", disse Graça Freitas."Vamos passar das medidas da fase de contenção para a mitigação", explicou, ressalvando que esta fase de transição "pode ter alguma turbulência".Graça Freitas explicou que haverá agora quatro situações de doença, divididos por quatro patamares: os que ficam em casa, com sintomatologia ligeira, os que serão seguidos numa área dedicada ao covid-19 - a ADC -, os que são encaminhados para uma urgência hospitalar pelo SNS24 e os que ficam internados."Os doentes vão ser sobretudo seguidos em domicílio. Essa é a regra, 80-15-5 . Cerca de 80% dos doentes vai ter sintomatologia ligeira e poderá ficar em casa", disse a diretora-geral da Saúde.Depois, um grupo de doentes com sintomas um bocadinho mais graves irá ao seu Centro de Saúde - para a ADC (Área Dedicada ao Covid).Os doentes mais graves, serão encaminhados pela linha SNS24 para uma urgência hospitalar, "para serem vistos por um médico no hospital", explicou. "Este médico decidirá se serão seguidas para o quarto patamar - o internamento".Aos cidadãos que se encontram em casa há vários dias a cumprir a quarentena, o Secretário de Estado da Saúde deixou algumas palavras. "Obrigado pela vossa resiliência, o País continua a contar convosco. Todos dependemos de todos e todos dependemos dos outros".António Lacerda Sales garantiu ainda que está a ser preparada uma resposta a nível da saúde mental. "O SNS vive e viverá para além do covid e continuará a não deixar ninguém para trás", assegurou.Sobre a possível discrepância dos números que constam no boletim, Graça Freitas afirmou:

Das 2.995 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, mais 633 do que na terça-feira, a grande maioria (2.719) está a recuperar em casa. 276 pessoas estão internadas, 61 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

De acordo com o boletim da DGS, 22 pessoas recuperaram.