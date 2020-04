Coronavírus: Já há horários das aulas de telescola para alunos do ensino básico

O Ministério da Educação divulgou esta sexta-feira os horários das aulas de telescola para alunos do ensino básico, que serão transmitidos a partir de dia 20 de abril no RTP Memória. Os programas #EstudoEmCasa vão ocupar a grelha do canal público entre as 9h às 17h50, com conteúdos organizados por anos letivos.



De acordo com o comunicado do Governo, os conteúdos ficarão também disponíveis nas plataformas digitais do canal público e da Direc¸a~o-Geral da Educac¸a~o.



Veja aqui a programação.





Horário Telescola Foto: Ministério da Educação





A iniciativa do Governo, de combate à propagação do novo coronavírus, foi anunciada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa. "O terceiro período continuará com ensino à distância emissão televisiva com conteúdos pedagógicos que complementarão mas não substituirão o trabalho que os professores têm vindo a desenvolver com os seu alunos. Emissões diárias serão transmitidas a partir de dia 20 de abril no RTP Memória, emitido por cabo ou satélite e por TDT", explicou o chefe de Governo.



A tele-escola não é possível para os alunos do secundário devido à grande quantidade de disciplinas leccionadas. "Havendo menos oportunidade de recuperação futura e sendo anos decisivos para acesso ao ensino superior e regresso à vida ativa, é particularmente importante que ainda possamos retomar as atividades letivas presenciais. Tanto mais que é tal a diversidade de disciplinas que não podemos recorrer à transmissão televisiva. Contudo, hoje ainda não é possível tomar essa decisão", disse Costa.