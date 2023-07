Controlo de fronteiras e milhares de jovens nas ruas põem Portugal em "modo jornada"

A reposição do controlo de fronteiras, a partir de hoje, marca a entrada de Portugal em "modo JMJ", o encontro mundial de jovens com o Papa, cujos efeitos se vão sentir em todo o país.







Maciej Kulczynski

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Portugal JMJ Papa

Na quarta-feira, arrancam os Dias nas Dioceses, a primeira fase da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e este sábado marca também a visibilidade da movimentação de milhares de jovens peregrinos pelo país.Exemplo disso é a abertura do Magis, encontro de jovens jesuítas a decorrer em Lisboa e que começa hoje na Cúria Provincial no Lumiar, em Lisboa.O objetivo deste encontro com que os jovens jesuítas antecipam a JMJ, "é que se encontrem, que se conheçam, que celebrem juntos a fé, mas que depois possam partilhar essa experiência", como explicou o coordenador do Magis, padre Samuel Beirão.Também em Fátima -onde o Papa Francisco estará na manhã de dia 05 de agosto -, e embora o início do funcionamento em pleno esteja previsto para dia 24, segunda-feira, a partir deste sábado está já aberta a Aldeia Jovem, estrutura que o santuário instalou num dos parques de estacionamento junto ao Centro Pastoral Paulo VI, para reforçar a capacidade de acolhimento de jovens que vão passar pela Cova da Iria nestes dias.Com capacidade para acolher 2.000 peregrinos, esta Aldeia Jovem vai estar operacional até 10 de agosto.Oficialmente, os Dias nas Dioceses, antes chamados "Pré-Jornada", decorrem entre 26 e 31 de julho, em 17 das 21 dioceses portuguesas - ficam de fora as dioceses de acolhimento, Lisboa, Setúbal, Santarém e das Forças Armadas e de Segurança -, e visam proporcionar o contacto de milhares de peregrinos de todo o mundo com a cultura, as tradições, a religiosidade de Portugal.Os mais de 67.500 jovens de 126 países apontados pela organização dos Dias nas Dioceses ficam alojados preferencialmente em casas de famílias de acolhimento, participando em múltiplas atividades, que podem ir, conforme as dioceses onde fiquem instalados, desde caminhadas na Serra da Estrela, visitas a olarias em São Pedro do Corval, no Alentejo, uma missa no Pico (ponto mais alto do território português), uma procissão no Sado ou espetáculos musicais um pouco por todo o país.A partir da próxima quarta-feira, em Portimão, não vão ser só os jovens católicos a anteciparem a JMJ, com mais de 4.000 de várias confissões religiosas a participarem, até ao final do mês, no Welcome Paradise, festival ecuménico organizado pela Comunidade 'Chemin Neuf' (Caminho Novo).São esperados jovens de 40 países, pertencentes a 20 igrejas cristãs, para cinco dias de oração, convívio, atividades desportivas ou simples idas à praia.Estes dias, que levam a Jornada Mundial da Juventude a todo o país, culminam com a grande concentração, a partir de 01 de agosto, em Lisboa e concelhos limítrofes, onde, até dia 06, decorre o encontro mundial de jovens com o Papa.A organização prevê que, nesta semana final, possam estar em Lisboa entre um e 1,5 milhões de peregrinos, com as principais cerimónias a decorrerem no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.Um Festival da Juventude, com mais de 500 eventos previstos, entre concertos, 'performances' ou conferências e uma Feira Vocacional, marcarão também os dias da JMJ, com o Papa Francisco a chegar a Lisboa na manhã de quarta-feira, 02 de agosto.