Construtor faliu no dia em que obra da casa de Montenegro foi concluída

Primeiro-ministro revela que gastou mais de 637 mil euros na construção da moradia de luxo, em Espinho.

A empresa construtora da moradia de luxo de Luís Montenegro, em Espinho, foi declarada falida no mesmo dia em que a obra foi dada por concluída: 15 de outubro de 2020. O primeiro-ministro revelou agora que gastou na construção da moradia mais de 637 mil euros, o dobro do custo estimado de 331 mil euros que apresentou à Câmara de Espinho, em maio de 2016.



Montenegro revela custo da casa de Espinho: €637 mil entre 2016 e 2021 Ricardo Meireles/Medialivre

A Rui Mota Oliveira (RMO) Services foi declarada insolvente pelo Tribunal Judicial da Comarca de Braga, juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão, em 15 de outubro de 2020.

