Construtor de Palmela denunciado pelo Repórter SÁBADO fica em prisão preventiva

Homem vendia a mesma moradia a várias pessoas.

Edição de 18 a 24 de novembro

O construtor de Palmela, que burlou centenas de pessoas, e que o Repórter SÁBADO denunciou ainda este mês, ficou esta quarta-feira (19) em prisão preventiva.



Ao que a SÁBADO apurou, as autoridades levaram a cabo várias buscas, tendo o homem sido constituído arguido.

A SÁBADO revelou ainda no início deste mês que o homem vendia a mesma moradia a várias pessoas, que acabaram por ficam sem casa e dinheiro. O esquema durou vários anos e o caso envolveu até várias imobiliárias conhecidas do mercado.

