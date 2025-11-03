Sábado – Pense por si

03 de novembro de 2025 às 18:15

Mega burla na venda de moradias. O Repórter SÁBADO na íntegra

Mais de uma centena de famílias foram burladas por um construtor em Palmela. Vendia a mesma moradia a várias pessoas que acabaram por ficar sem a casa e sem o dinheiro. O esquema que durou vários anos pode envolver algumas das imobiliárias mais conhecidas do mercado.

