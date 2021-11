Entre 'os riscos jurídicos' e a 'flexibilidade': o que se discute no PSD?

Conselho Nacional arrancou em Aveiro com Rui Rio a dar o dito por não dito e a propor o dia 20 de novembro como data para as diretas. Paulo Rangel reagiu acenando com "flexibilidade" e abertura para "consensos". Mas avisou para "riscos jurídicos". O que está em causa?

O Conselho Nacional do PSD, em Aveiro, discute este sábado duas datas: 20 de novembro ou 27 de novembro? Nenhuma delas é pacífica do ponto de vista dos estatutos do partido, mas Rui Rio e Paulo Rangel começaram a discussão dos dias para as eleições internas com estas propostas de calendário. E não o fizeram por acaso.

Depois de, na quarta-feira à tarde, Rui Rio ter garantido aos jornalistas que não iria apresentar qualquer proposta ao Conselho Nacional, entrou no Centro de Congressos de Aveiro, anunciando aos microfones que vai propor o dia 20 de novembro para as eleições diretas, para "comprimir" as datas – como tinha admitido querer fazer nesse mesmo dia numa entrevista à TVI.

Apesar de Rio ter dado o dito pelo não dito, a proposta não apanhou ninguém de surpresa. Na sexta-feira, outra vez em declarações aos jornalistas no Parlamento, o líder do PSD tinha deixado nas entrelinhas que os dias 20 ou 27 podiam ser boas alternativas para disputar a liderança sem fazer demasiada mossa na campanha das legislativas de 30 de janeiro.