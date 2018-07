David Dinis, director do Público, demitiu-se

A decisão ocorre após a Administração do jornal ter optado por demitir o director-adjunto Diogo Queiroz de Andrade.

O director do jornal Público, David Dinis, apresentou esta segunda-feira a demissão, avança o Diário de Notícias.



Segundo a SÁBADO apurou, a decisão ocorre após a administração do jornal ter optado por demitir o director-adjunto Diogo Queiroz de Andrade. A administração já tinha informado sobre esta possibilidade, a que David Dinis se opôs.



No primeiro dia de férias do director demissionário, a administração despediu Diogo Queiroz de Andrade, mesmo sabendo que Dinis era contra a decisão.



Haverá um plenário de redacção às 16h00, apurou ainda a SÁBADO.



David Dinis era director do Público desde dia 1 de Outubro de 2016, substituindo Bárbara Reis, que esteve sete anos à frente do jornal. Antes, foi director da TSF e fundador do diário Observador.