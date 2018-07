Camacho começou a trabalhar com música em 1980, quando estava no Rock em Stock, antiga Rádio Comercial. A um ano de acontecer um boom new wave em Portugal, Camacho era radialista - e também levava discos a Luís Filipe Barros, uma das principais figuras na estação. Camacho relembrou ao Observador que, na altura, tinha contacto com muita "música de vanguarda", como lhe chamava, tendo sido muito influenciado por Joy Division: "Estava completamente obcecado, foi o meu som de referência durante muitos anos."E isso reflecte-se, por exemplo, na música que produziu de António Variações. Em Povo que lavas no rio, Variações pediu-lhe para o fazer soar à banda de Manchester: "O António tinha um texto [de Miguel Esteves Cardoso, que identificava os pontos comuns entre o fado e os Joy Division], recortado do Se7e, e perguntou-me se eu podia fazer o Povo que Lavas no Rio soar da maneira que o Miguel descrevia."Camacho fez o mesmo com Foram Cardos, Foram Prosas de Manuela Moura Guedes. Composto por Miguel Esteves Cardoso e produzido por Ricardo Camacho, até a crítica da altura encontrou semelhanças com a banda de Manchester."Aquilo foi feito para soar a Joy Division desde o início. E o Toli e o Vítor Rua colaboraram bastante para o resultado final. Todos queríamos que a canção soasse daquela maneira. Talvez, por isso, o resultado tenha sido tão conseguido. Até a Manuela, que no início tinha outras ideias, acabou por entrar no espírito geral", disse ao Observador.Ricardo Camacho começou a fazer (e produzir) música em 1982 com Pedro Ayres de Magalhães (Corpo Diplomático e, mais tarde, Heróis do Mar), Francisco Sande e Castro e Miguel Esteves Cardoso em 1982, que estudara em Manchester e viveu o nascimento do movimento Madchester. Os quatro uniram-se para começar a Fundação Atlântica: "Queríamos criar um projecto editorial, sem depender de grandes estruturas; marcar a evolução da música, imprimindo-lhe o seu cunho pessoal. Foi essa a nossa ideia, penso", disse Ricardo Camacho ao Observador.