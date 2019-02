"Na zona da Quinta da Princesa, Arrentela e Jamaica há grupos de indivíduos e os bairros estabelecem alguma rivalidade. Basta que haja peripécias entre eles para depois haver retaliações quando estão em maioria. Ainda não é possível confirmar [que foi isso que aconteceu], até porque, à partida, o suspeito estaria sozinho e é muito prematuro olhar para o que se passou aqui", explicou à Lusa fonte da PJ.



Segundo este elemento da polícia de investigação criminal, porém, mesmo que ainda seja difícil "identificar os suspeitos pela sua zona de residência", o confronto entre gangues é a possibilidade admitida.



Segundo aquela autoridade, o homicídio, a tiro, ocorreu no parque de estacionamento do supermercado E.Leclerc, na Amora, e vitimou um jovem com 20 anos.



A PJ não conseguiu indicar quantas pessoas estavam no local quando ocorreu o crime, e adiantou que, apesar de já estar a ouvir testemunhos, "ainda não há detenções".



"Estamos a fazer diligências para reconstruir a ocorrência", referiu.



Um jovem foi hoje de madrugada morto a tiro junto a uma zona de diversão noturna na Amora, Seixal, segundo fonte oficial da direção nacional da PSP.



O oficial de serviço à Direção Nacional da PSP hoje de manhã disse à agência Lusa que o homicídio, a tiro, ocorreu pelas 06:30, tendo a PJ iniciado investigação.

