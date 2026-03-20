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Concurso da barragem de Girabolhos deverá ser lançado até final do mês

Lusa 19:09
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Para a Agência Portuguesa do Ambiente, o lançamento até ao final do mês do concurso para a construção da barragem no rio Mondego "é um assunto prioritário".

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse esta sexta-feira que aquele organismo está a trabalhar para que até ao final de março seja lançado o concurso público para a construção da barragem de Girabolhos, no rio Mondego.

Subida de nível da água do rio Mondego
Subida de nível da água do rio Mondego DR

"Já reuni com os cinco presidentes de Câmara abrangidos - Seia, Gouveia, Mangualde, Nelas e Fornos de Algodres - e estamos a trabalhar afincadamente para lançar o concurso", afirmou, esta sexta-feira em Coimbra, Pimenta Machado, em Coimbra.

O dirigente, que falava aos jornalistas à margem da tomada de posse do grupo de trabalho responsável pelo relatório técnico sobre a Bacia do Mondego, sublinhou que para a APA o lançamento do concurso até ao final do mês "é um assunto prioritário".

Para o presidente da APA, a construção da barragem de Girabolhos é mais um instrumento para gerir as cheias do rio Mondego em Coimbra.

"Se existisse Girabolhos, muito provavelmente a cheia de 2019 e 2026 não acontecia, porque tínhamos conseguido que o caudal não ultrapasse os 1.800 metros cúbicos de água na Ponte Açude, em Coimbra", sustentou.

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Segundo Pimenta Machado, a primeira prioridade daquela barragem será a minimização das cheias na bacia do Mondego, embora sirva também para uma reserva de água estratégica para diferentes usos e também para a produção de energia hidroelétrica.

No início de fevereiro, em Coimbra, durante as cheias do Mondego, a ministra do Ambiente e Energia anunciou que o Governo ia proceder ao lançamento do despacho para a construção da barragem de Girabolhos, o que aconteceu a 11 de fevereiro.

De acordo com o Governo, o empreendimento de fins múltiplos de Girabolhos integra a estratégia nacional "Água que Une" e está alinhado com o Plano Nacional de Energia e Clima 2030.

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