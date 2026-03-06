Sábado – Pense por si

06 de março de 2026 às 21:51

Inundações do rio Apurímac deixam cidade peruana submersa

As águas do rio Apurímac transbordaram e inundaram várias ruas de uma cidade no sul do Peru, arrastando lama e detritos e obrigando moradores a abandonar as suas casas enquanto equipas de emergência avaliam os danos. Chuvas intensas têm provocado cheias e deslizamentos em várias regiões do país.

