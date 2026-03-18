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18 de março de 2026 às 21:00

Chuva intensa provoca deslizamentos de terra e inundações no sul de Itália

A chuva forte atingiu, esta semana, as regiões da Calábria e da Sicília, no sul de Itália, causando deslizamentos de terra e cheias. As autoridades estiveram no terreno a lidar com danos em habitações, estradas e viaturas.

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