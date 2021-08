Comunicação Tiririca: Pior do que está não fica?

Com poucos euros para gastar e uma eleição dada como perdida, os estrategas de comunicação viram-se para soluções radicais. Em Oeiras, o candidato do PSD atirou-se de paraquedas e oferece meias cor de laranja; no Seixal os sociais-democratas trocaram os nomes às ruas para “limpar o comunismo” da cidade. Captaram a atenção. Mas será que funciona?



Edson Athaíde tem dúvidas. “Chamar a atenção é uma das funções básicas da comunicação. Mas não quer dizer que se tenha resultados positivos”, diz à SÁBADO o especialista em marketing político, explicando que esta estratégia costuma ser usada por “partidos dos extremos ou partidos nanicos com pouca expressão ou partidos novos”. Não é o caso do PSD e esta forma de comunicar mais agressiva pode, segundo Edson Athaíde, ter um impacto na maneira como o partido de Rui Rio é visto a nível nacional.



“‘Fale mal, mas fale de mim’ é uma máxima que não é bem verdade em política. Há o risco de perder eleitores tradicionais”, defende, insistindo na ideia de que mesmo uma campanha local pode ter um efeito nacional. “Algum efeito tem no PSD. Não me cabe julgar se é bom ou mau”.