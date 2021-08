Paraíso de Cascais ameaçado por nova construção

Ali não há cafés, nem comércio local. Só 20 casas rústicas, algumas raposas e praias semidesertas. Os residentes da Biscaia, entre eles Teresa Guilherme, temem que o sossego tenha os dias contados. A pressão imobiliária aperta e, numa moradia que foi de Marina Mota, o atual proprietário decidiu alcatroar acessos sem licenciamento. Será o fim do refúgio em plena reserva natural?

Só a nortada corta o silêncio na Biscaia, um refúgio (por enquanto) entre o Guincho e o Cabo da Roca. São poucos os que lá vivem. Os moradores, um deles a apresentadora Teresa Guilherme (que mais à frente falará sobre as ameaças a esta zona), distribuem-se por quatro ruas, em 20 casas rústicas revestidas a pedra ou reboco branco. Não há comércio local, o café mais próximo fica a 3 km.



É o preço a pagar pelo sossego (tirando uma ou outra raposa à espreita), ou não estivesse a povoação, menor do que uma aldeia, inserida no Parque Natural de Sintra-Cascais. Descendo os penhascos, ao longo de 1,5 km, têm acesso a três praias semidesertas. Sentem-se abençoados, dizem à SÁBADO. Não sabem até quando.



Revolta dos moradores

O mar agitado condiz com a revolta dos moradores, em particular de Peter Maia, 52 anos, praticante de natação naquelas águas frias e acérrimo defensor da zona (como os gauleses nas histórias de Astérix). O produtor de instalações artísticas reconhece a sorte de ter a natureza e o oceano à porta de casa durante uma parte do ano (nos restantes meses vive em Londres, junto ao Hyde Park).