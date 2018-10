O relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância deixa recomendações a Portugal para combater o discurso de ódio. Uma delas passa por não apresentar uma perspectiva unilateral da época dos Descobrimentos na escola e estudar também a violência cometida contra os povos indígenas.

Em 14 pontos dedicados ao combate do discurso de ódio em Portugal, o relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI) - um organismo independente que monitoriza os direitos humanos em 47 países da Europa – engloba várias áreas humanas onde o fenómeno se repete: no meio escolar, no mundo online, no jornalismo e nas entidades judiciais. Recorrendo a exemplos positivos e negativos, o relatório publicado esta terça-feira deixa várias recomendações que devem ser adoptadas pelo Governo português de forma a resolver este problema.

Um dos pontos-chave para combater e prevenir o discurso de ódio no nosso país tem de ser necessariamente a educação, refere o relatório do ECRI. "É importante que a educação para os direitos humanos faça parte integrante do currículo escolar a todos os níveis e inclua medidas para aumentar a sensibilização para o problema do racismo e da discriminação.

O documento dá o exemplo positivo do projecto do Alto Comissariado para as Migrações (ACM) português de um kit pedagógico que ajuda as crianças a discutir o tom de pele. Por outro lado, sugere que o ensino da história das ex-colónias e da época dos Descobrimentos é unilateral, devendo assim "ser colocada em questão" a "narrativa da 'descoberta do novo mundo'" e, simultaneamente, englobar "o papel que Portugal desempenhou no desenvolvimento e, mais tarde, na abolição da escravatura, assim como a discriminação e violência cometidas contra os povos indígenas nas ex-colónias". O relatório reforça ainda que deveria haver mais incidência na "história e contributos dos afrodescendentes".

Esta recomendação obrigaria a uma reformulação dos manuais escolares, tal como o relatório reconhece, havendo a necessidade de os modificar "seguindo estas linhas de orientação e prosseguir e reforçar as medidas para sensibilizar a sociedade no seu todo para o racismo".

A política também tem sido um campo fértil para discursos xenófobos: o blog de Pedro Cosme Vieira, que em 2017 escreveu que "a melhor forma de acabar com os ciganos é obrigar as crianças ciganas a ir à escola" e que "Claro que o politicamente correcto é dizermos que somos todos iguais e que os ciganos são portugueses como os outros mas todos sabemos que não é bem assim", preocupa o ECRI, principalmente depois de o autor ter conseguido publicar mais um texto apesar de lhe ter sido aplicada uma sanção disciplinar.





Como prevenir o discurso de ódio nos média?

No mundo online, as sanções e controlo complicam-se. Torna-se difícil avaliar o discurso de ódio na Internet e a ECRI defende que a falta de informação do público geral não ajuda. O documento aconselha que as entidades portuguesas, especialmente o ACM, "façam campanhas de informação para proporcionar aos grupos expostos ao discurso de ódio e à discriminação informação sobre os direitos e recursos contidos na legislação e sobre as autoridades que podem contactar".

"Tendo em conta que a escalada do discurso de ódio nos média e, mais especificamente, nas redes sociais, constitui uma ameaça à coesão e harmonia social, a ECRI considera que as autoridades deveriam introduzir um sistema mais eficaz para detectar e suprimir rapidamente o discurso de ódio na Internet e nos média tradicionais", lê-se no relatório.



De que forma prática podem os meios de comunicação em Portugal fazer isto? Primeiro, proibindo este tipo de discurso nas suas condições de utilização e fazendo respeitar esta regra com monitorização; segundo, encorajar formações de jornalistas e funcionários que regulem as redes sociais para monitorizarem os sites e demais páginas; e terceiro, exigindo que a Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) intervenha com firmeza e aplique sanções quando haja necessidade para tal.





Encorajar queixas entre as vítimas

Outros dois problemas relacionados com o discurso de ódio prendem-se com a falta de queixas daqueles que são vítimas de racismo e/ou discriminação e a falta de uma definição mais extensiva do que pode ser considerado racismo perante a lei. Neste campo, a ECRI enaltece a nomeação de procuradores especializados em crimes de ódio e a cooperação entre as diversas forças policiais portuguesas, mas recomenda que estas aumentem a sua interacção com os grupos habitualmente expostos a comportamentos de racismo e discriminação e incentivem-nos a prestar queixa se forem vítimas de tais situações.

Será útil ainda que os serviços da polícia e Ministério Público "adoptem uma definição lata de um incidente racista, homofóbico ou transfóbico e que registem como tal todo o discurso e crime de ódio se este for entendido [dessa forma] pela vítima ou por qualquer outra pessoa", sugere a ECRI.