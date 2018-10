Navio do IPMA em missão europeia parte com 80% de bolseiros

—

À SÁBADO, o Ministério do Mar, que tem a tutela do IPMA, referiu nessa data que para "a integração da lista homologada" serão precisos mais 2,4 milhões de euros em despesas com pessoal. Foi este o valor apresentado pelo instituto a 9 de Julho, adianta o Ministério. A mesma fonte refere ainda que este valor "está a ser acautelado em articulação com o Ministério das Finanças". O IPMA recusou-se então, a fazer quaisquer comentários até terminar a "fase de audiência prévia de interessados". Traduzindo: até serem revistos os recursos dos 50 bolseiros que não foram aceites. Todavia, revela agora o núcleo de bolseiros, este processo decorre desde Abril.

"Desde saiu o artigo da SÁBADO, contactámos a direcção, enviámos uma carta aberta para todos os grupos parlamentares, sindicatos, o Ministério do Mar e o Ministério das Finanças e não recebemos da parte da direcção e do ministério nenhuma resposta", diz à SÁBADO Inês Faria, que pertence ao núcleo. Também pediram uma reunião à direcção do IPMA, que ainda não foi agendada.



Na tarde desta terça-feira, véspera da concentração, foram convocados para uma reunião com o Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário.



BE e PCP na concentração

A organização anunciou já que, além de bolseiros, investigadores e técnicos do quadro do IPMA — que deverão ser entre 60 a 80 — , estarão presentes os deputados José Soeiro e Joana Neto, do Bloco de Esquerda, e Ana Neto, do PCP. E ainda sindicalistas do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e das Regiões Autónomas (STFPSSRA).

Os bolseiros esperavam ser integrados no instituto no âmbito do Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP). Duzentos candidataram-se e os processos de 126 foram homologados, isto é, foi aprovada a sua regularização e inclusão nos quadros. Mas deste então, tal como anoticiou na sua edição de 20 de Setembro, o conselho directivo do IPMAque se escusou a responder às perguntas daaté o processo estar terminadoinformou que não detém verbas para os integrar. Este facto, dizem os bolseiros, fará com que se incumpra o prazo previsto pelo PREVPAP para inclusão de todos na administração pública: Dezembro de 2018. "Nem durante o ano de 2019", temem.