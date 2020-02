ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de janeiro de 2020.

Vestidos com batas, luvas, máscaras de partículas e óculos de proteção, os técnicos do INEM foram os primeiros a ter contacto com o primeiro doente suspeito de estar infetado com o coronavírus. "Quando chegaram ao hospital, entraram diretamente pela porta exterior que dá acesso ao serviço e para um quarto de isolamento", explica à SÁBADO, o diretor do serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curry Cabral, Fernando Maltez.Fechado num quarto de pressão negativa – onde o ar interior não escapa para o exterior, evitando a contaminação –, o doente foi sujeito a uma recolha de amostra de líquido da nasofaringe, no interior do nariz.Saiba como foi o primeiro pico de adrenalina sentido pela equipa de prevenção do serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, quando no dia 25 de janeiro receberam o primeiro caso suspeito da nova epidemia de coronavírus.