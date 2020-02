Coronavírus: caso suspeito no Porto deu negativo

A

tinha informado na quinta-feira estar a avaliar o segundo caso suspeito de infeção por

em Portugal, estando o mesmo a caminho do hospital de São João, no Porto.



"Este doente regressou da China no dia 22 de janeiro onde teve contacto com um cidadão com provável infeção pelo 2019-nCoV [Coronavírus] e está a ser encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de S. João no Porto, hospital de referência para estas situações", adiantou, na sexta-feira, a DGS em comunicado.





Avião que vai resgatar portugueses esteve retido no Vietname

O avião que partiu de Beja na quinta-feira para repatriar 133 cidadãos, entre os quais 17 com nacionalidade portuguesa, de Wuhan, na China, esteve este sábado retido em Hanói, no Vietname - a última paragem antes de aterrar na região onde começou o surto. De acordo com a SIC Notícias, a aeronave já recebeu autorização para seguir para a China.





Para além dos cidadãos portugueses, o avião vai repatriar 133 cidadãos de outros 15 Estados-membros da UE: Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Letónia, Polónia, Roménia, Eslováquia, Espanha e Suécia.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.









O caso suspeito de coronavírus no hospital de São João, no Porto, deu negativo, informou este sábado a Direção-Geral de Saúde (DGS) . O homem estava desde o final de sexta-feira em isolamento no hospital, após ter regressado de uma viagem à China."O segundo caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foi encaminhado ontem para o Centro Hospitalar de São João, foi negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas", revelou em comunicado.O homem, de nacionalidade italiana, de 62 anos, tinha sido encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, por suspeitas de estar infetado com o vírus que já matou 259 pessoas na China.DGSCom este resultado negativo, Portugal mantinha-se, até meio da manhã deste sábado, sem registo oficial de qualquer pessoa infetada por coronavírus.Isto porque uma primeira suspeita, envolvendo um homem regressado da China em 25 de janeiro e observado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, foi afastada no dia seguinte, também após realização de exames.O avião obteve tambén autorização para partir esta noite de Wuhan, disse à Lusa fonte do Governo chinês.Os sintomas associados à infeção causada pelo novo coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, como falta de ar.A DGS pediu a quem regresse de Wuhan ou de outras regiões afetadas na China e que apresente febre, tosse ou dificuldades respiratórias que contacte o SNS24 – 808 24 24 24.Com Lusa.